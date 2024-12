O Benfica treinou no Benfica Campus este sábado, véspera da deslocação a Alvalade para o dérbi com o Sporting.

Tal como Bruno Lage revelou na conferência de imprensa de lançamento do jogo, Fredrik Aursnes treinou e está apto para defrontar os leões. O médio norueguês apresentou queixas físicas no regresso aos trabalhos após a pausa natalícia, mas já trabalhou com bola como os restantes colegas de equipa.

Também Ángel Di María e Nicolás Otamendi, que viajaram para a Argentina para celebrar o Natal com a família, autorizados por Bruno Lage, integraram normalmente os trabalhos, como é possível ver pelas imagens disponibilizadas pelo Benfica.

Renato Sanches esteve no relvado e Tiago Gouveia é a única baixa das águias.

Os encarnados, que seguem na liderança da Liga, visitam o Sporting (2.º) este domingo, em jogo da 16.ª jornada, marcado para as 20h30.