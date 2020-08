O plantel do Benfica regressou esta segunda-feira aos trabalhos após um dia de folga.

De acordo com informações disponibilizadas pelo clube da Luz no site oficial, a sessão foi marcada pela intensidade, numa altura em que o arranque da época já está à distância de menos de um mês: inicia-se a 15 ou 16 de setembro com a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O adversário do Benfica será conhecido a 31 de agosto.

«Cada vez mais fortes, preparados e comprometidos, vamos para mais uma semana de trabalho», reagiu Jorge Jesus nas redes sociais.