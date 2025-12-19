O Benfica abriu as portas do treino desta sexta-feira, no Benfica Campus, na preparação para o jogo com o Famalicão, a colaboradores do clube e seus familiares, numa manhã que acabou por ter ambiente diferente no Seixal.

A sessão de trabalho teve guarda-redes Arnas Voitinovicius, o médio Gonçalo Moreira e o avançado Francisco Silva como novidades na sessão de trabalho orientada por José Mourinho, além dos já estreados José Neto, Daniel Banjaqui e Tiago Freitas.

Várias dezenas de pessoas preencheram a bancada, atentas ao desenrolar do treino, numa manhã em que dezenas de crianças fizeram um corredor pelo qual passaram os jogadores antes do treino.

Houve trocas de palavras dos mais novos com os jogadores, autógrafos, toques na bola e consequente felicidade.

O presidente do Benfica, Rui Costa, também marcou presença no treino e distribuiu autógrafos, em especial aos mais jovens que assistiram ao treino.

Já à noite, José Mourinho, assim como alguns jogadores da equipa principal formados no clube, estiveram no jantar da formação do Benfica.

O Benfica, terceiro classificado da Liga portuguesa com 32 pontos, recebe o Famalicão, sexto classificado com 23 pontos, às 20h45 de segunda-feira.