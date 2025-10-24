O Benfica treinou, na manhã desta sexta-feira, de modo a preparar o jogo com o Arouca, da nona jornada da Liga, e José Mourinho contou com a presença de Gianluca Prestianni, recém-regressado do Mundial sub-20.
No que toca a ausências, destaque principal para o nome de Amar Dedic, que está a contas de uma lesão muscular no adutor longo e é baixa nas próximas semanas. Nuno Félix e Bruma continuam a recuperar das longas lesões.
Por outro lado, os jovens Gonçalo Oliveira, Diogo Prioste, Diogo Ferreira, Leandro Santos e João Veloso não treinaram e integraram a comitiva da equipa B, que viaja ainda nesta sexta-feira para Santa Maria da Feira, onde vão jogar com o Feirense, este sábado.
Manu Silva continuou a em processo de reintegração e treinou com a equipa. Alexander Bah fez treino individual.
O Benfica joga este sábado com o Arouca, às 20h30, e poderá acompanhar tudo AO MINUTO com o Maisfutebol.