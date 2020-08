Depois dos exames médicos e testes físicos realizados durante do fim de semana, o plantel do Benfica inicia esta segunda-feira os treinos com vista à preparação da nova época.

Jorge Jesus, que regressa ao comando técnico das águias cinco anos depois de ter deixado o clube para rumar ao Sporting, foi um dos primeiros a chegar ao Seixal, por volta das 07h20 da manhã.

O jogadores foram depois chegando a conta-gotas até por volta das 08h30.

A próxima época do Benfica inicia-se a 15 ou 16 de setembro com a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Os adversários ficarão a conhecer a 31 de agosto o nome do adversário.