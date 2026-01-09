Após a eliminação para a Taça da Liga, o Benfica já prepara a visita ao Dragão, de dia 14 de janeiro, a contar para os «quartos» da Taça de Portugal. 

O treino ficou marcado com a presença de muitos jovens da formação, entre eles Daniel Banjaqui, por exemplo. A sessão decorreu, como de costume, no Benfica Campus, no Seixal.

O Benfica visita o FC Porto, no dia 14 [20h45], a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal. 

