Depois dos exames médicos desta segunda-feira, o Benfica regressou aos treinos no Benfica Campus esta terça-feira.

Bruno Lage contou com 27 jogadores no relvado incluindo os reforços Obrador e Dedic. Eduardo Fernandes, extremo de 18 anos, também foi novidade em relação ao grupo que começou esta segunda-feira tendo estado em ação esta terça-feira. Na nota disponibilizada no site do Benfica é ainda referido que Tomás Araújo fez trabalho individualizado no relvado.

Alexander Bah e Manu Silva estiveram ausentes devido ao tratamento das graves lesões contraídas ainda na última temporada. Schjelderup, devido ao funeral da sua avó, foi autorizado a apresentar-se mais tarde, esta quarta-feira.

O Benfica tem o primeiro jogo oficial no dia 31 de julho quando disputar a Supertaça frente ao Sporting, no Estádio Algarve.