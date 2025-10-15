José Mourinho contou com mais cinco internacionais no treino desta quarta-feira, no Seixal, que serviu para continuar a preparar a visita ao Desportivo de Chaves, da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.

António Silva, Lukebakio, Obrador, Gonçalo Oliveira e Leandro Barreiro já estiveram às ordens do treinador do Benfica. Por outro lado, Andreas Schjelderup, Nicolás Otamendi e Richard Ríos ainda não se apresentaram, após os compromissos com as respetivas seleções.

Na quinta-feira, a partir das 13h00, Mourinho vai antever o duelo com os flavienses, em conferência de imprensa. Depois, os encarnados seguem de avião até ao Porto, com o restante percurso até Trás-os-Montes a ser feito de autocarro.

O Desp. Chaves-Benfica está marcado para as 19h30 da próxima sexta-feira.