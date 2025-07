Bruno Lage voltou a contar com Florentino sem limitações no treino do Benfica, esta quarta-feira.

Depois de recuperar de uma mialgia, o médio integrou a sessão desta manhã, véspera do duelo da Supertaça com o Sporting. De fora, estiveram os lesionados Bah, Bruma, Manu Silva e Nuno Félix.

Já Tomás Araújo, à semelhança do que tem acontecido desde o arranque da pré-época, voltou a fazer treino individual.

Os reforços Dedic, Rafael Obrador, Enzo Barrenechea e Richard Ríos também trabalharam no Seixal. Por sua vez, o avançado Franjo Ivanovic, que chegou na última noite a Lisboa, deverá ser oficializado ainda esta quarta-feira.

A comitiva do Benfica vai chegar ao hotel no Algarve ao início da noite. Os encarnados têm encontro marcado com o Sporting às 20h45 desta quinta-feira, na decisão da Supertaça, que marca o arranque oficial da época.