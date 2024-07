O plantel do Benfica voltou a trabalhar esta terça-feira, depois de um dia de folga, que se seguiu à conquista da Eusébio Cup.

Com o futuro por definir, numa altura em que os encarnados e o Paris Saint-Germain ainda não chegaram a acordo para a transferência, João Neves treinou às ordens de Roger Schmidt.

Também já integrado nos trabalhos está Orkun Kökcü, que chegou mais tarde devido à participação no Euro 2024. Rollheiser e Schjelderup, ambos a recuperar de lesão, estiveram ausentes da sessão.

De recordar que Neves e Kökcü não alinharam no encontro da Eusébio Cup.

Ángel Di María e Nicolás Otamendi também ainda não se juntaram ao grupo. O primeiro está a gozar um período de férias, depois da conquista da Copa América, enquanto o capitão está ao serviço da seleção argentina nos Jogos Olímpicos, que esta terça-feira assegurou a presença nos quartos de final.

O Benfica defronta o Fulham na próxima sexta-feira, no último teste da pré-época, que vai ser disputado no Algarve e terá lotação esgotada.

Veja, na galeria associada, as imagens do treino do Benfica.