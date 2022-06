O Benfica prossegue com a pré-época a todo o gás, e esta quinta-feira o treino matinal orientado por Roger Schmidt teve a presença dos jornalistas nos primeiros 15 minutos.

Ora, nesse período, foi possível notar a ausência de Lucas Veríssimo no relvado, ele que continua a recuperar de uma grave lesão ao joelho. Mas mais do que isso, destaque para o «português» de Yann-Benjamin Kugel.

O preparador físico de 42 anos cumpre a primeira semana na equipa técnica dos encarnados, mas durante o aquecimento na sessão desta manhã, foi possível ver o alemão a dar indicações aos jogadores já em português.

Estiveram então ao serviço de Roger Schmidt 28 jogadores: Samuel Soares, André Gomes e Helton Leite, Gilberto, André Almeida, Grimaldo, António Silva, Tomás Araújo, Morato, Bah e Ristic, João Mário, Pizzi, Rafa, Gil Dias, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Meite, Weigl, Tiago Gouveia, Paulo Bernardo, Florentino, Martim Neto, Diego Moreira, David Neres, Rodrigo Pinho, Henrique Araújo e Musa.

De resto, nos 15 minutos do treino abertos à comunicação social, os jogadores do Benfica fizeram os habituais exercícios de aquecimento. Num primeiro momento sem bola, e depois já a trabalhar com a redondinha nos pés.