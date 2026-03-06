Sudakov ficou de fora do jogo em Barcelos, mas esta sexta-feira treinou no relvado com a equipa do Benfica.

Os encarnados partilharam imagens da sessão de trabalho, que contou com alguns exercícios de ativação no ginásio, antes do treino com bola no campo. O internacional ucraniano, que tem lidado com uma lombalgia e não joga desde 12 de fevereiro, treinou aparentemente sem qualquer limitação.

Recorde-se que José Mourinho tinha afirmado que Sudakov «foi lesionado para Madrid» e só esteve no banco diante do Real para «uma situação de risco e emergência».

Bruma e Fredrik Aursnes, ambos lesionados, não participaram na sessão desta sexta-feira. O extremo já tem «uma lesão com alguma importância», enquanto o médio deve parar três semanas e vai falhar o Clássico com o FC Porto, devido a uma lesão muscular na coxa esquerda.

Por outro lado, jovens como Anísio Cabral e José Neto voltaram a trabalhar às ordens de Mourinho.

O Benfica recebe o FC Porto no domingo, às 18h00, num jogo da 25.ª jornada da Liga que terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.