O Benfica continua a preparar o jogo frente ao Paços de Ferreira, da 34.ª e última jornada da Liga, e Nélson Veríssimo contou com quatro «reforços» no treino desta terça-feira.

Habitualmente opões na equipa B, Henrique Araújo, Tiago Gouveia, Sandro Cruz e Martim Neto – este ainda à procura dos primeiros minutos na equipa principal – trabalharam às ordens do técnico dos encarnados no Seixal.

Rodrigo Pinho, ainda a recuperar da lesão grave que sofreu no joelho, também trabalhou no relvado.

O Benfica joga em casa do Paços de Ferreira na sexta-feira, a partir das 20h15, naquele que é o último jogo da época para ambos os clubes.

