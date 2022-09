Os defesas-centrais Lucas Veríssimo e João Victor já estiveram às ordens de Roger Schmidt nas três sessões de treino deste sábado.

De acordo com nota oficial dos encarnados, os jogadores brasileiros estão em fase de «reintegração progressiva» e cumprem «os respetivos planos de recuperação». Nas imagens divulgadas pelas águias, já foi possível verificar que Veríssimo e João Victor trabalharem no relvado e participaram nos exercícios com bola.

Nota ainda para as ausências dos jogadores que estão ao serviço das respetivas seleções nacionais: João Mário e Gonçalo Ramos (Portugal), Otamendi e Enzo Fernández (Argentina), Odysseas Vlachodimos (Grécia), Aursnes (Noruega), Bah (Dinamarca), António Silva, Henrique Araújo, Paulo Bernardo e Samuel Soares (Sub-21 de Portugal) e Diego Moreira (Sub-19 de Portugal).