Benfica
Há 31 min
FOTOS: Benfica mostra trabalho no ginásio e no relvado antes do Moreirense
Mourinho dividiu a sessão desta quarta-feira
AC
Mourinho dividiu a sessão desta quarta-feira
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Depois da vitória no dérbi em Alvalade, o Benfica continua a preparar o regresso ao Estádio da Luz, desta feita para defrontar o Moreirense, na 31.ª jornada da Liga.
Os encarnados partilharam algumas imagens da sessão de treino desta quarta-feira, que foi dividida entre trabalho de ginásio e no relvado, às ordens de José Mourinho.
Tomás Araújo, que é baixa para o jogo com os cónegos devido a um problema muscular, esteve no ginásio.
O encontro com o Moreirense, diga-se, está marcado para as 18h00 do próximo sábado.
Confira, na galeria associada, as melhores imagens do treino do Benfica.
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