Depois da vitória no dérbi em Alvalade, o Benfica continua a preparar o regresso ao Estádio da Luz, desta feita para defrontar o Moreirense, na 31.ª jornada da Liga.

Os encarnados partilharam algumas imagens da sessão de treino desta quarta-feira, que foi dividida entre trabalho de ginásio e no relvado, às ordens de José Mourinho.

Tomás Araújo, que é baixa para o jogo com os cónegos devido a um problema muscular, esteve no ginásio.

O encontro com o Moreirense, diga-se, está marcado para as 18h00 do próximo sábado.

Confira, na galeria associada, as melhores imagens do treino do Benfica.