O Benfica anunciou nesta sexta-feira a contratação de Trey Drechsel, extremo norte-americano de 27 anos que jogava no Oldenburg, do campeonato alemão, onde conseguiu uma média de média de 13 pontos em 36 jogos.

Depois de ter jogado na Grand Canyon State University e no Cedar Park Christian Bothell, dos EUA, Drechsel jogou no Parizan e no Mladost, na Sérvia, e nos polacos do Stal, antes de se mudar para a Alemanha.

«A Liga portuguesa também está a melhorar e acho que é o lugar certo para mim. Já senti a história do Benfica. Fui muito bem recebido por todos», disse o novo camisola nove dos campeões nacionais.