Anatoliy Trubin, guarda-redes do Benfica, foi chamado à seleção da Ucrânia, que vai defrontar a Bósnia e Herzegovina, no dia 21 de março, em jogo do play-off de apuramento para o Euro 2024.

O guardião encarnado é um dos 23 jogadores convocados pelo selecionador ucraniano, que conta ainda com nomes como Mudryk, do Chelsea, Lunin, do Real Madrid, Zinchenko, do Arsenal, ou Yaremchuk, antigo jogador do Benfica, que está agora ao serviço do Valência.

Trubin tem sido o habitual titular da baliza da Ucrânia e vai discutir o lugar com o guarda-redes do Real Madrid e com Buschchan, do Dínamo Kiev.

A seleção ucraniana vai defrontar a Bósnia e Herzegovina, em jogo do play-off de apuramento para o Euro 2024, no dia 21 de março, às 19h45.