Na antevisão ao duelo com o Salzburgo, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, Roger Shmidt confirmou que Anatoliy Trubin vai continuar na baliza do Benfica.

«Já expliquei que as minhas decisões quanto aos guarda-redes, ao mudar para o Samu e dar-lhe três jogos para se mostrar - porque acreditamos nele - e ao dar ao Trubin tempo para se acostumar ao Benfica. A abordagem foi clara, o Trubin fez um bom jogo no sábado, não teve muito para fazer, mas isso é o normal para um guarda-redes do Benfica. Vai jogar amanhã [quarta-feira], é o numero um agora e confiamos nele. Está preparado», garantiu o técnico dos encarnados.

O Benfica recebe o Salzburgo esta quarta-feira, a partir das 20h00, na ronda inaugural do Grupo D, onde também estão Real Sociedad e Inter de Milão.