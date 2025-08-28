Georgiy Sudakov esteve atento à vitória do Benfica sobre o Fenerbahçe (1-0), que garantiu a passagem à fase de liga da Liga dos Campeões.

Após a partida, o médio-ofensivo do Shakhtar Donetsk respondeu a uma publicação de Anatoliy Trubin no Instagram com dois emojis: um com um cadeado e outro que mostra duas pessoas a abraçarem-se.

Os adeptos do Benfica rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens, sobretudo depois da resposta de Trubin. O guarda-redes dos encarnados respondeu ao compatriota também com emojis, um deles a dizer «em breve». Ora, o comentário gerou uma enorme euforia nos adeptos, que pedem para Sudakov rumar à Luz.

A interação entre os dois ucranianos acontece dias depois de Trubin ter brincado com o compatriota e lançado o apelo para que viesse para o Benfica.

Tal como o Maisfutebol noticiou, o Benfica está disposto a pagar entre 25 e 27 milhões de euros pelo médio-ofensivo de 22 anos.