Já depois de Otamendi reagir, desta vez foi Anatoliy Trubin quem deixou uma mensagem nas redes sociais relativamente à época do Benfica. O guarda-redes começa por deixar claro que não foi uma época positiva.

«Esta época não foi, nem poderia ser, boa sem troféus para um clube como o Benfica. O futebol ensina claramente: não perder e vencer são coisas diferentes. E o lugar do Benfica é entre os vencedores», começa por escrever no Instagram.

O internacional ucraniano viveu a terceira época na Luz. Foi opção em 50 jogos, numa temporada marcada pelo golo ao Real Madrid na Liga dos Campeões. O titular das águias agradeceu aos adeptos que apoiaram e também aos que... assobiaram.

«Pessoalmente, foi uma época com muitos momentos que me tornaram mais forte – como jogador e como pessoa. Aceito estas lições, esta pressão e todas as emoções que vivi. Obrigado aos adeptos e a todos os que nos apoiaram ao longo da época. E aos que nos assobiaram – também. Todos vocês me tornam mais forte e dão-me motivação para trabalhar ainda mais», pode ler-se.

Para fechar, o guardião de 24 anos – que tem contrato com o Benfica até 2028 – deixa uma garantia para o futuro. «Foi mais uma época importante. O melhor ainda está para vir», concluiu.