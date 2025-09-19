José Mourinho chegou ao Benfica na tarde desta quinta-feira e já realizou dois treinos com o plantel. E, mesmo com pouco tempo para trabalhar, os jogadores já sentiram um «reset».

«Reiniciar, limpar a mente», escreveu Trubin numa história do Instagram, após o treino desta sexta-feira.

Sobre a primeira sessão com o novo técnico, o guarda-redes do Benfica já tinha partilhado algumas fotografias e deixado uma curta mensagem: «Lições aprendidas, trabalho duro pela frente. Olhos já no próximo desafio».

O Benfica joga este sábado no terreno do AVS, pelas 18h, em jogo referente à sexta jornada da Liga.