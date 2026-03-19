Anatoliy Trubin, guardião do Benfica, fez uma sessão de perguntas e respostas através da rede social Instagram em que abordou as críticas a que é sujeito enquanto futebolista.

Trubin sublinha que atualmente «a internet e as redes sociais têm muito alcance», o que permite a proliferação das críticas «sem consequências».

«Eu levo as críticas a sério quando são justificadas e chegam de alguém que, em primeiro lugar, alcançou alguma coisa na vida ou alguém que, através das críticas, pretende mesmo ajudar-me. Pode ser um treinador, um treinador de guarda-redes ou até a minha mulher. A essas pessoas eu presto atenção. Mas ódio de pessoas que não sabem nada de futebol baseado nas suas emoções ou por perderem uma aposta, eu não quero saber», atirou o ucraniano.

Noutra resposta a internauta, Trubin destacou a importância de «ter uma companheira que partilhe as tuas paixões, sonhos e tenha os mesmos objetivos que tu». Depois, revelou as três coisas que mais gosta em Portugal.

«Em primeiro lugar, o tempo. O tempo é realmente muito, muito bom, com muitos dias de sol. Até mesmo no inverno não é muito frio quando comparado com o meu país. Em segundo, a comida. O oceano é perto, então o peixe é muito saboroso. Em terceiro lugar, adoro o futebol. As pessoas aqui adoram e respiram futebol», disse.

Trubin, de 24 anos, chegou ao Benfica em 2023, cumprindo a terceira temporada ao serviço do clube. Antes disso, jogou apenas pelo Shakhtar Donetsk.