O guarda-redes Trubin falou aos jornalistas, na tarde desta quarta-feira, na antecâmara da partida com o Toulouse, em França, a contar para o play-off de acesso aos «oitavos» da Liga Europa.

«Penáltis? Por que não? É uma das partes mais fáceis para os guarda-redes, porque estamos habituados a lidar com essa pressão. Mas, espero ganhar no tempo regulamentar.»

[Liga Europa é a montra ideal?] «Todos os jogos pelo Benfica são uma boa oportunidade para mostrar o meu talento, mas o meu foco é a equipa e o coletivo. Os meus colegas são fantásticos. É fácil estar integrado neste grupo e, a cada jogo, sentimos o entrosamento a evoluir.»

[Importância do jogo de pés] «O Benfica joga sempre em posse, sobretudo no ataque, e ser guarda-redes que joga bem com os pés acrescenta mais uma unidade na construção.»

O encontro entre Benfica e Toulouse está agendado para as 17h45 desta quinta-feira e poderá seguir toda a emoção, ao minuto, no Maisfutebol. As águias partem em vantagem, depois do triunfo, na Luz, há uma semana, por 2-1.