Trubin espera que o Benfica seja campeão, para que que os adeptos possam perdoar a goleada por 5-0 frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão. Em declarações ao canal de Youtube «Vzbirna», o guarda-redes do Benfica admitiu que a derrota foi dolorosa, mas que a equipa encarnada aprendeu com os erros cometidos no Clássico.

«Claro que foi muito doloroso para a equipa e para os adeptos. Um resultado desses, contra um adversário desses. Mas é em momentos como esse que crescemos como equipa, então é ótimo termos dado um passo à frente como equipa depois desse jogo. O mais importante é sermos campeões em maio e os nossos adeptos vão perdoar-nos este jogo», afirmou.

Nas mesmas declarações, Trubin deixou elogios ao Sporting, mas lembrou que o Benfica já perdeu pontos que custaram caro às águias.

«É claro que o Sporting está a jogar muito bem, são uma equipa muito boa. Acredito que em algumas partidas perdemos os nossos pontos, as nossas vitórias e por isso agora estamos no segundo lugar. É bom que no futebol haja sempre uma segunda oportunidade, há sempre o próximo jogo, por isso depois da pausa para as seleções vai ser muito interessante. Jogos psicológicos, pressão, mas quando sofres esse tipo de pressão, tu cresces como jogador», concluiu.