Tal como tem sido hábito quando o Benfica joga em Turim, uma delegação dos encarnados deslocou-se à Basílica de Superga, esta quarta-feira, para prestar homenagem à equipa do Torino que foi vítima de um acidente aéreo, em 4 de maio de 1949.

O Grande Torino voltava de Lisboa, após um jogo particular frente ao Benfica em homenagem a Francisco Ferreira, capitão das águias. O avião embateu contra o muro traseiro da Basílica de Superga, provocando a morte dos jogadores e staff da equipa que dominava o futebol italiano naquela altura.

«É sobretudo o respeito pela memória. É com grande emoção que aqui vimos, sempre a respeitar aquilo que é a memória histórica, num dever ético, que é o de homenagear a equipa do Torino, que tinha ido homenagear um grande atleta, um grande desportista do Benfica a Lisboa e que acabou por ter esta tragédia na chegada a Turim. Foi isso que nós viemos aqui fazer: homenagear Turim, homenagear o Torino, e respeitar a memória histórica. É sempre um momento de grande emoção», afirmou o presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, à BTV.

Já o Torino, agradeceu o gesto do Benfica e enalteceu a ligação entre os dois clubes. «Agradecer ao Benfica porque são muito gentis connosco, com muito respeito pela nossa história», disse Alberto Barile, diretor de operações do emblema encarnado.

Recorde-se que o Benfica defronta a Juventus esta quarta-feira, em Turim, a partir das 20h00.