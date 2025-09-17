O presidente do Fenerbahçe, Ali Koç, abordou esta terça-feira a possibilidade de José Mourinho se tornar treinador do Benfica, tema que domina a atualidade em Portugal. O dirigente turco, em declarações à televisão turca, TRT Sports, admitiu ter sido surpreendido com as notícias e não escondeu a estranheza pela forma como os acontecimentos se foram encadeando.

«Ontem [n.d.r: segunda-feira] à noite deitámo-nos muito tarde. Não sabia nada sobre isso, apenas sabia o resultado. Falei com um amigo no Qarabağ, felicitei-o. É um clube com o qual temos uma ligação afetiva. Mas enviaram para o treinador de que falavas, chegaram a acordo com ele. Vi isso esta manhã. Está confirmado ou não, é verdade ou não, não sei. Se for verdade, é uma daquelas coincidências estranhas da vida. O que posso dizer», afirmou o líder do clube de Istambul.

Ali Koç aproveitou ainda para recordar a ligação de Mário Branco, ex-diretor desportivo do Fenerbahçe, ao Benfica. O dirigente português encontra-se já em Lisboa a trabalhar no clube da Luz, algo que Koç não deixou passar em claro.

«O Mário Branco já está lá, mas de momento não tem funções. Têm um diretor desportivo e, pelo que percebi, no fim deste mês, quando o contrato terminar, será o Mário a assumir. Perguntei também ao presidente qual era a função. Disse-me que era ao mesmo tempo diretor-geral e diretor desportivo. Claro que, se o Rui Costa ganhar as eleições, continuará. Foi isso que percebi. Mas é realmente uma coincidência. Daí podem surgir muitas histórias», afirmou.

Com ironia, o presidente do Fenerbahçe sublinhou a dimensão de José Mourinho, insinuando que, para alguns, até a derrota europeia do Benfica frente ao Qarabağ poderia ser vista como parte de um plano maior.

«O Mourinho é um homem tão grande que até parece que calculou, muito antes, que o Qarabağ ia derrotar o Benfica. Antes ainda do sorteio. Disse: ‘Deixa-me arranjar problemas no Fenerbahçe, dar conferências de imprensa, depois saio da Liga dos Campeões contra o Benfica e no fim dizem que fui eu que mandei o Mourinho para lá. Como se tivesse planeado tudo de antemão». [...] Num país onde as perceções valem tanto, não faltam pessoas a acreditar nisso», concluiu.

De recordar, Bruno Lage foi despedido na madrugada desta terça-feira depois da derrota frente ao Qarabag, por 3-2, na estreia da Liga dos Campeões. Segundo apurou o Maisfutebol, Mourinho já tem princípio de acordo com as águias para suceder a Lage.

Se a contratação se confirmar, será o regresso do «Special one» ao comando do Benfica 25 anos depois de se ter estreado como treinador principal nos encarnados.