Kökcü e Aktürkoglu foram convocados para os compromissos da Turquia diante do Montenegro, em casa, e na Islândia. Os jogadores do Benfica permanecem, assim, intactos nos eleitos de Vincenzo Montella.

A Turquia está na liderança do Grupo A da Divisão B da Liga das Nações, com quatro pontos, em igualdade com o País de Gales. Seguem-se Islândia (3) e Montenegro, sem pontos.

A seleção turca jogará na noite de 11 e 14 de outubro (19h45).