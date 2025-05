O Benfica divulgou esta quarta-feira que Kökçü e Aktürkoglu foram convocados pela seleção turca para dois jogos de preparação em junho nos Estados Unidos.

A Turquia vai defrontar a congénere norte-americana no dia 7 de junho e depois, no dia 10 do mesmo mês, vão jogar contra a formação do México.

De recordar, o Benfica começa a preparação para o Mundial de Clubes no dia 4 de junho e não contará com 13 internacionais nas primeiras sessões de treino.