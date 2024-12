O presidente do Besiktas, Hüseyin Yücel, anunciou esta quarta-feira que a cláusula de 2 milhões de euros para a contratação de João Mário foi ativada.

Este anúncio vem no seguimento de elogios tecidos por parte do presidente do clube turco, que considerava João Mário como «um bom jogador, com uma boa carreira» e a vantagem de não ter um «historial de lesões».

João Mário, por sua vez, já tinha em comunicado referido que não era sua intenção sair do Besiktas, mostrando-se «completamente empenhado em ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos».

De recordar, no acordo entre Benfica e o clube turco estava contemplado que esta cláusula fosse acionada obrigatoriamente assim que João Mário fizesse uma partida ao serviço do Besiktas.

O médio português de 31 anos, conta com nove jogos pela equipa turca onde fez uma assistência.