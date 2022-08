O Twente vai defrontar o Benfica na final da Ronda 1 de acesso à Liga dos Campeões feminina, depois de ter goleado o Anonii Noi por incríveis 13-0.

Se a vitória das águias sobre o Hajvalia por 9-0 impressionou, o que dizer da resposta das neerlandesas que o Benfica vai defrontar no domingo?

A grande figura do jogo foi Fenna Kalma, que marcou sete golos, quatro dos quais em sete minutos, entre os 21 e os 28m.

Será uma rival a ter em atenção no domingo, no jogo que vai determinar se é o Benfica ou o Twente a equipa que se apura para a Ronda 2, cujos jogos serão disputados a duas mãos, no final de setembro.

As 12 equipas que ultrapassarem a Ronda 2 juntar-se-ão na fase de grupos da Liga dos Campeões a Lyon, detentor do troféu, FC Barcelona, Chelsea e Wolfsburgo.