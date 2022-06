Tyronne Ebuehi vai continuar a jogar em Itália, estando prestes a desvincular-se do Benfica para tornar-se reforço do Empoli, avanço o site gianlucadimarzio e confirmou o Maisfutebol.

O lateral-direito internacional nigeriano chegou ao Benfica em 2018. Contratado aos neerlandeses do ADO Den Haag, assinou um contrato válido por cinco temporadas. Ainda na pré-temporada de 2018/19 contraiu uma rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo, tendo ficado de fora durante toda a época.

Em quatro épocas de ligação aos encarnados, Ebuehi não fez qualquer jogo pela equipa principal, somando apenas 14 divididos pelas equipas B e sub-23 em 2019/20.

Nas últimas duas épocas foi emprestado ao Twente e ao Veneza, respetivamente. Agora, vai, ao que tudo indica, continuar a jogar na Serie A italiana, com o Benfica a libertar o jogador em definitivo mas a garantir uma percentagem de uma eventual futura venda do futebolista de 26 anos.