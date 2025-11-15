O médio do Benfica Heorhiy Sudakov foi dispensado dos trabalhos da seleção nacional ucraniana. Neste sábado, o selecionador Serhiy Rebrov disse em conferência de imprensa que o atleta já tinha chegado ao estágio lesionado.

Em antevisão a um duelo com a Islândia, para o apuramento para o Mundial 2026, Rebrov falou numa «lesão muito grave», justificando o facto de não ter saído do banco de suplentes contra a França, na quinta-feira.

«Sim, infelizmente, ele estava fora e já foi para o Benfica para tratamento. Eu nem sabia que ele tinha uma lesão. Eles examinaram-no de manhã e descobriram que a lesão era muito grave. Sofreu-a no Benfica. Nem sequer teve uma única sessão de treino connosco», afirmou Rebrov, citado pela imprensa ucraniana.

Ora, o Maisfutebol sabe que, do lado do Benfica, há mais otimismo em relação à lesão. Trata-se de uma sobrecarga muscular na anca esquerda que deverá afastar Sudakov do duelo com o Atlético CP, para a Taça de Portugal, e o regresso para o duelo com o Ajax, no dia 25, está em dúvida. A recuperação ditará o tempo de paragem.

O próprio jogador já se mostrou a trabalhar na recuperação no Benfica Campus através da rede social Be Real, neste sábado. No Instagram, deixou uma mensagem aos adeptos ucranianos dizendo que está a «trabalhar para voltar mais forte».