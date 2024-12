Colegas de seleção e antigos companheiros do Shakthar Donetsk, Anatoliy Trubin e Mykhaylo Mudryk nutrem uma amizade manifestada diversas vezes nas redes sociais. Na véspera de Natal, estiveram juntos de novo.

O extremo do Chelsea visitou Lisboa para trabalhar com o guarda-redes do Benfica num ginásio da cidade, juntamente com o personal trainer, Dima Chapovskyi, que partilhou a fotografia do momento nas redes sociais.

Mudryk mantém a forma física pois não jogou qualquer minuto em dezembro. Foi alvo de um teste positivo num controlo antidoping, cuja contestação foi entregue pelo Chelsea. Aguardam-se desenvolvimentos nesse âmbito.