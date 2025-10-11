Com uma lesão no ombro esquerdo, Sudakov vai ser dispensado da seleção da Ucrânia para regressar a Portugal para começar o mais rapidamente possível o processo de tratamento e recuperação no Benfica, segundo apurou o Maisfutebol.

Apesar de o problema não ser grave, o internacional ucraniano está mesmo fora dor próximo jogo, contra Azerbaijão, na segunda-feira (13), mas espera ficar à disposição o quanto antes de José Mourinho nas águias.

O extremo encarnado sofreu a lesão no ombro esquerdo ainda no primeiro tempo da partida da Ucrânia diante da Islândia, na última sexta-feira (10), a contar para o apuramento para o Mundial 2026.

O Benfica, recorde-se, tem como próximos adversários o GD Chaves, na sexta-feira (17), pela Taça de Portugal, e depois o Newcastle, na outra terça-feira (21), pela Liga dos Campeões. Ambos os duelos serão fora de casa.