Lesão não preocupa, mas Sudakov vai ser cortado da seleção para iniciar tratamento do Benfica
Internacional ucraniano sofreu um problema no ombro esquerdo no último jogo diante da Islândia
Com uma lesão no ombro esquerdo, Sudakov vai ser dispensado da seleção da Ucrânia para regressar a Portugal para começar o mais rapidamente possível o processo de tratamento e recuperação no Benfica, segundo apurou o Maisfutebol.
Apesar de o problema não ser grave, o internacional ucraniano está mesmo fora dor próximo jogo, contra Azerbaijão, na segunda-feira (13), mas espera ficar à disposição o quanto antes de José Mourinho nas águias.
O extremo encarnado sofreu a lesão no ombro esquerdo ainda no primeiro tempo da partida da Ucrânia diante da Islândia, na última sexta-feira (10), a contar para o apuramento para o Mundial 2026.
O Benfica, recorde-se, tem como próximos adversários o GD Chaves, na sexta-feira (17), pela Taça de Portugal, e depois o Newcastle, na outra terça-feira (21), pela Liga dos Campeões. Ambos os duelos serão fora de casa.