O Benfica foi proibido pela UEFA de vender bilhetes para o próximo jogo fora das competições europeias, devido ao comportamento dos adeptos em Barcelona, na 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Além de ficar sem adeptos na próxima deslocação europeia, as águias foram multadas em 15 mil euros e, durante os próximos dois anos, enfrentará um jogo de pena suspensa.

Recorde-se que a UEFA já tinha multado o Benfica em 35 mil euros e ordenado o encerramento parcial do Estádio da Luz (com pena suspensa) devido ao uso de fogo de artifício no jogo da 1.ª mão da Champions.

