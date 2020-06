O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, manifestou-se orgulhoso pela decisão de atribuição da fase final da Liga dos Campeões a Portugal e, em particular, a Lisboa, que vai receber, no Estádio da Luz e no Estádio José Alvalade, os encontros da final a oito da prova.

«É uma escolha que orgulha o futebol português e um meritório reconhecimento à capacidade de organização da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e à qualidade das infraestruturas existentes no nosso país para a realização de um evento com esta exigência, a começar pelos estádios que serão anfitriões desta fase final da Champions», refere a mensagem assinada pelo dirigente, no sítio oficial dos encarnados, mostrando o «motivo de orgulho» pelo facto de o «Estádio da Luz voltar a ser palco de uma fase final europeia».

A capital portuguesa vai receber uma final a oito (quartos de final, meias-finais e final), com eliminatórias de jogo único. Os quartos de final estão previstos jogarem-se entre o dia 12 e 15 de agosto enquanto as meias-finais ficaram agendadas para os dias 18 e 19. Por sua vez, a final terá lugar dia 23. Todos os jogos vão começar às 20 horas (de Portugal continental).