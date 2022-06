O ala austríaco Valentino Lazaro está de saída do Benfica e despediu-se este sábado do clube da Luz com uma mensagem nas redes sociais.

«Obrigado, Benfica! Foi uma honra representar este grande clube. Desejo tudo de melhor para o futuro e espero vê-los novamente», escreveu, numa publicação com um vídeo dos seus melhores momentos na última época.

Lazaro esteve cedido pelo Inter de Milão ao Benfica durante a temporada 2021/22, na qual somou 29 jogos e anotou uma assistência.

