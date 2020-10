Jota foi apresentado, esta quarta-feira, no Valladolid e preferiu não entrar em comparações com João Félix.

«Ele tem o seu caminho, e eu o meu, e cada um procura a sua vida», disse, deixando votos de «muitos êxitos» para o jogador do Atlético de Madrid.

Também Cristiano Ronaldo é um nome presente na cabeça de Jota.

«O meu ídolo era o Cristiano Ronaldo do Manchester United. Depois mudou o estilo de jogo, mas também gostei muito dele no Real Madrid», admitiu o avançado que desde pequeno segue de perto o capitão da seleção nacional.

Jota não garantiu a continuidade no Valladolid no final da temporada, altura em que termina o empréstimo do Benfica aos espanhóis.

Já Miguel Ángel Gómez, diretor desportivo do Real Valladolid, definiu Jota como «um jogador criativo, com bom passe, bom nas bolas paradas e que acrescenta muito» à equipa. Além disso, o dirigente garantiu ainda que o jovem avançado tem «a confiança» de Ronaldo Nazário, presidente do clube espanhol.