Leandro Barreiro, Samuel Dahl e Franjo Ivanovic são alguns dos convidados para as cerimónias do casamento de Vangelis Pavlidis, que se realizam este domingo em Halkidiki, no norte da Grécia.

O avançado do Benfica, de 27 anos, convidou alguns companheiros de equipa para testemunharem um momento importante da sua vida pessoal.

Pavlidis representa as águias desde o verão de 2024. Em 110 jogos pelos encarnados, marcou 60 golos e fez 17 assistências.