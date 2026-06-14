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Há 41 min
Benfica: Pavlidis convida colegas de equipa para o casamento
Cerimónia acontece este domingo, na Grécia
Cerimónia acontece este domingo, na Grécia
Leandro Barreiro, Samuel Dahl e Franjo Ivanovic são alguns dos convidados para as cerimónias do casamento de Vangelis Pavlidis, que se realizam este domingo em Halkidiki, no norte da Grécia.
O avançado do Benfica, de 27 anos, convidou alguns companheiros de equipa para testemunharem um momento importante da sua vida pessoal.
Pavlidis representa as águias desde o verão de 2024. Em 110 jogos pelos encarnados, marcou 60 golos e fez 17 assistências.
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