2 abr, 23:33
Conta para Martínez? Pavlidis no treino do Benfica... com a camisola de Portugal
Avançado grego surgiu com o equipamento de Tomás Araújo
Os internacionais do Benfica já regressaram esta quinta-feira ao trabalho e Vangelis Pavlidis deu nas vistas... por aparecer com uma camisola da seleção portuguesa.
Nas imagens partilhadas pelos encarnados, é possível ver o avançado grego com a camisola 3 da equipa das Quinas, que é de Tomás Araújo.
Pavlidis foi muito saudado por Manu Silva e até brincou: «Sou de Marrocos», atirou, dadas as semelhanças entre o equipamento da Seleção e o dos marroquinos.
