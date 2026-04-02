Os internacionais do Benfica já regressaram esta quinta-feira ao trabalho e Vangelis Pavlidis deu nas vistas... por aparecer com uma camisola da seleção portuguesa.

Nas imagens partilhadas pelos encarnados, é possível ver o avançado grego com a camisola 3 da equipa das Quinas, que é de Tomás Araújo.

Pavlidis foi muito saudado por Manu Silva e até brincou: «Sou de Marrocos», atirou, dadas as semelhanças entre o equipamento da Seleção e o dos marroquinos.

