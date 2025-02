Demorou a 'carburar', mas Vangelis Pavlidis tem mostrado ultimamente os créditos de bom avançado que lhe eram reconhecidos no AZ. Em 2025, em menos de dois meses, já marcou tantos golos como entre agosto e dezembro - nove, alguns deles em jogos de grande importância.

O grego esteve até numa série goleadora de quatro jogos consecutivos, marcando a Juventus, Estrela da Amadora, Moreirense (2) e Mónaco. Só na Liga dos Campeões soma cinco golos, estando em quinto lugar na tabela de melhores marcadores.

No entanto, se olharmos para as estatísticas do Sofascore relativas aos avançados das sete principais Ligas europeias, com pelo menos 60% dos minutos jogados, Vangelis Pavlidis surge bem cotado num universo de 70 jogadores.

Pavlidis é o sétimo avançado com mais assistências - oito -, numa lista liderada por Omar Marmoush (Frankfurt/ Manchester City), Charles de Ketelaere (Milan) e Ollie Watkins (Aston Villa).

Noutra métrica, a das grandes oportunidades criadas, Pavlidis é 12.º. O gregou 'inventou' 11 ocasiões, com o belga Charles de Ketelaere novamente a destacar-se com 18 e Omar Marmoush (16).

Marvin Ducksch, figura do Werder Bremen, da Alemanha, é líder no que toca à média de passes chave por jogo - 2.12. Curiosamente, Viktor Gyokeres, do Sporting, é o terceiro com 1.88. Vangelis Pavlidis é o 17.º nesta lista.