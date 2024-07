Contratado neste verão ao AZ Alkmaar, Vangelis Pavlidis já leva cinco golos em quatro jogos na pré-época do Benfica. O último golo, no empate com o Brentford (1-1), teve um significado especial, como o avançado grego fez questão de assinalar nas redes sociais.

«Uma honra marcar o meu primeiro golo no Estádio da Luz», escreveu o jogador de 25 anos no Instagram.

Recorde-se que Pavlidis custou 18 milhões de euros (mais dois milhões dependentes de objetivos) aos cofres dos encarnados e assinou até 2029.