Declarações do avançado do Benfica, Vangelis Pavlidis, na zona mista do Estádio Municipal de Águeda, após a vitória por 5-0 ante o Farense, no primeiro jogo da pré-época 2024/25:

[Jogo e primeiros dias no Benfica:] «O jogo foi muito bom, marcámos cinco golos, não sofremos, a primeira impressão é boa, mas temos muitas coisas a trabalhar nos próximos dias.»

[Sensações iniciais:] «Está a ser bom desde o primeiro dia, os colegas ajudam-me a adaptar à equipa, assim como o treinador e restante staff. Sinto-me muito feliz por fazer parte do Benfica.»

[Golo:] «Claro que é sempre bom marcar no primeiro jogo particular, mas tenho muitas coisas para melhorar, é só o primeiro jogo. Mas estou muito contente por marcar o primeiro golo.»

[Principais objetivos e expectativas:] «Ainda é muito cedo, é só o primeiro jogo, não quero falar do futuro, estou focado em mim e em ajudar a equipa a melhorar a cada dia.»

[O que é que Roger Schmidt lhe disse para esta época:] «Quero perceber a sua filosofia e adaptar-me rapidamente às questões táticas e ao estilo de jogo. Mas sim, ele ajudou-me muito a juntar-me à equipa, assim como os colegas. Mas ainda é muito cedo, só são dez dias aqui, foi o primeiro jogo particular. Tenho muitas coisas a aprender.»

[O que pensa do que viu dos adeptos:] «Todos no clube falam dos adeptos, temos de fazê-los felizes e ganhar jogos. É a coisa mais importante para os adeptos e, claro, queremos fazer parte dos adeptos e ajudá-los.»