O avançado do Benfica, Vangelis Pavlidis, melhor marcador dos encarnados até ao momento na época 2024/25, revelou o motivo para o gesto que faz quando marca um golo.

«Todas as vezes que marco um golo, olho para o céu para agradecer a Deus por me ajudar. Quero agradecer a Deus por me ajudar a fazer aquilo para que trabalho todos os dias», afirmou, em declarações no programa “Last Page”, da rádio helénica Era Sport, reproduzidas pela imprensa grega na sexta-feira.

Pavlidis lamentou ainda não celebrar em pleno a Páscoa Ortodoxa, estando mais uma vez longe da Grécia nesta altura. «Deve ser o 10.º ou 11.º ano que não vou. Quando morava na Alemanha, era mais fácil, porque havia igrejas. Este ano está um pouco mais difícil», assinalou.

O internacional grego explicou que a tradição da Páscoa, que tem o jejum de alguns alimentos, foi herdada mais pelo lado da mãe do que do pai, mas diz que «depende de cada um». «Toda a família acredita, mas cada um faz o que sente e o que quer. A Páscoa na Grécia é sempre um pouco diferente. Na Alemanha, nos Países Baixos ou em Portugal, é muito diferente», notou, tendo depois sido surpreendido pelo irmão, Vasilis Pavlidis, que joga na equipa B do AEK Atenas, em direto. Ambos acabaram a desejar «feliz Páscoa» um ao outro.