Vangelis Pavlidis ficou em branco na vitória do Benfica sobre o Arouca (2-1) e chegou aos seis jogos consecutivos sem marcar.

O avançado grego foi titular em todas estas seis últimas partidas e só por uma vez não cumpriu os 90 minutos. Ainda assim, não conseguiu faturar em nenhuma ocasião e já igualou o pior momento da época passada, a primeira de águia ao peito.

No início de janeiro de 2025, Pavlidis também completou uma série de seis jogos seguidos sem marcar, sendo que em nenhum deles foi totalista. Depois dessa seca, apontou um hat trick ao Barcelona e, até ao final da época, não passou dos dois jogos seguidos sem marcar ao serviço do Benfica.

As dúvidas em torno de Pavlidis sobem de tom porque Franjo Ivanovic passou de praticamente descartado por José Mourinho para arma secreta no banco. O croata foi lançado no Clássico contra o FC Porto e assistiu Barreiro para o golo do empate e, em Arouca, assinou já nos descontos o golo que deu a vitória às águias.