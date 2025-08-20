Apesar do maior ascendente territorial e de ter rematado mais do que o Benfica, Pavlidis sente que o Fenerbahçe «não criou tantas oportunidades ou que tenha sido muito melhor» dos que os encarnados na primeira mão do play-off de acesso à fase regular da Liga dos Campeões, que terminou empatada a zero.

«Sabíamos que a atmosfera ia ser assim, muito agressiva. Controlámos na primeira parte e eles não criaram tantas oportunidades, mas temos de jogar mais ao ataque e de ser mais agressivos e criativos. Foi um jogo difícil», referiu o avançado grego, que não viu «grande diferença entre as duas equipas» ao longo da partida.

«Os três cartões amarelos que os nossos médios viram impediram-nos de ser tão agressivos como queríamos, mas não senti que eles criaram tantas oportunidades ou que tenham sido muito melhores. Nós também tivemos algumas oportunidades e bons momentos, mas não conseguimos marcar ou criar mais como queríamos», acrescentou.

Com a expulsão de Florentino, «é normal que tivéssemos ficado num bloco mais baixo e defendido para manter o 0-0 antes do jogo em casa, onde vamos lutar pela entrada na Liga dos Campeões», explicou ainda Pavlidis.

Já Franjo Ivanovic, um dos jogadores lançados por Bruno Lage na segunda parte do duelo com o Fenerbahçe, admite que a equipa «sofreu um bocadinho, mas fez um jogo sólido».

«Temos 90 minutos pela frente em casa. Vamos ver o que acontece. Precisamos de marcar um golo e de criar oportunidades para criar mais perigo junto da baliza adversária. É o nosso objetivo para a próxima semana e estou certo de que o vamos conseguir», atirou o internacional croata.

O Benfica recebe o Fenerbahçe, no Estádio da Luz, a 27 de agosto, para a segunda mão do play-off da Champions.