O Benfica recebe o Qarabag na primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, num jogo marcado para as 20 horas de terça-feira. Em conferência de imprensa de antevisão, o avançado grego Vangelis Pavlidis referiu que a equipa quer entrar bem na fase de liga, falou da ligação no ataque com Franjo Ivanovic e do seu rendimento pessoal na equipa:

Benfica favorito e mensagem para o jogo:

«Queremos começar bem os jogos da Liga dos Campeões e vamos, como sempre, jogar futebol ofensivo e ganhar é o mais importante para nós, para continuar bem nos jogos.»

Lage disse que Pavlidis e Ivanovic jogaram mais tempo juntos do que o que treinaram. Sente que é uma ligação que vai demorar a ser trabalhada?

«O treinador sabe muito bem e acho que toda a gente sabe que não tivemos a pré-época e o tempo que precisávamos e até agora jogámos nove jogos oficiais, mais dez dias da jornada de seleções. É normal que não tenhamos o tempo que queremos para trabalhar, mas vamos treinar mais, para ter mais jogos e eu e o Ivanovic podemos jogar juntos, para ajudar a equipa a jogar melhor futebol.»

Os adeptos esperam que Pavlidis continue a marcar muitos golos. Que dificuldades tem sentido e o que falta para a sua melhor versão?

«Não penso que não esteja a jogar bem ou algo do género. Estamos a jogar bem como equipa, claro que o último jogo não foi perfeito, mas podem ver como jogámos na Supertaça e na qualificação para a Champions. Os adeptos querem sempre o melhor para a equipa, não penso que esperem só de mim, mas claro que quero ajudar a equipa, marcar golos, mas eles vão chegar. Como disse, não tivemos muitos dias de recuperação e depois jogamos a cada três dias e é difícil, para nós, trabalhar algumas coisas. Precisamos de tempo, é normal.»

Impacto do último jogo (empate com o Santa Clara):

«Não fizemos um bom jogo, mas é um mau jogo nos primeiros nove e vejo as pessoas a falar sobre nós como se não fôssemos bons jogadores ou que não jogamos bom futebol. Penso que foi só um mau jogo e vamos ver amanhã como a equipa pode jogar bom futebol de novo, assim como a qualidade dos jogadores.»

Jogar sozinho ou acompanhado no ataque, em particular a ligação com Ivanovic:

«Penso que das duas formas é bom, com um avançado, ou dois, posso jogar. As pessoas têm de perceber que o futebol nem sempre é simples e dia-a-dia vamos ser melhores e entendermo-nos melhor.»