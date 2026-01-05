Pavlidis, avançado do Benfica, em declarações à Liga TV na antevisão ao encontro com o Sp. Braga, desta quarta-feira [20h00], a contar para as «meias» da Taça da Liga.

É importante ganhar pelo Benfica e pelos adeptos

«Acho que vai ser uma meia-final difícil. É importante ganharmos o primeiro jogo e, claro, ganharmos também o segundo e o troféu. Espero que consigamos vencer como no ano passado. O primeiro jogo com o Sp. Braga foi muito bom, penso que vencemos por 3-0 ou 4-0. O segundo, contra o Sporting, foi um pouco mais difícil, mas, no final, vencemos nos penáltis e conquistámos o troféu. É importante ganharmos o troféu para o Benfica e para os adeptos.»

Benfica quer repetir a conquista

«O Benfica é um grande clube. Queremos vencer todos os jogos e todos os troféus. Vamos defender a nossa posição e tentar a nossa posição e ganhar outra vez. Queremos jogar um futebol ofensivo, comandar o jogo. É a eliminar, não podemos cometer erros. É importante marcar primeiro, controlar o ritmo do jogo e não cometer erros que nos possam trazer problemas. No final, o que importa é o resultado. Nestes jogos assim, tudo pode acontecer. É mais difícil se estivermos em desvantagem.»

Taça da Liga foi o primeiro troféu do grego

«É sempre um prazer jogar a final four e jogar pelo Benfica. E claro, se pudermos vencer um troféu, e a Taça da Liga do ano passado foi o primeiro troféu da minha carreira, é especial. Os adeptos estão sempre lá para nos apoiar, não importa onde jogamos. Temos muito orgulho que eles estejam sempre no estádio, seja em casa ou fora, e somos sortudos por podermos contar com eles.»

Veja aqui a entrevista completa: