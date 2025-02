A Figura: Vangelis Pavlidis

Se, no início da temporada, o avançado era questionado pelos adeptos do Benfica devido à falta de golos, ultimamente tem sido Vangelis Pavlidis o 'ganha-pão' dos encarnados. Com 11 golos nos últimos dez jogos, Pavlidis destaca-se não só pelos tentos marcados, como também pelo jogo associativo. Esteve bem nesse aspeto também nesta noite. O golo, bombástico, foi o corolário de uma boa exibição.

O Momento: golo de Pavlidis, aos 39 minutos

Num jogo em que os adeptos do Benfica podem queixar-se do desperdício constante da sua equipa, foi Pavlidis que conseguiu acertar com o caminho da baliza. Bruma e Akturkoglu tiveram chances repetidas mas foi mesmo o grego que, com um remate bombeado, acabou por ser decisivo. Até podia ter passado, mas encheu-se de fé e fez o golo.

Outros Destaques:

Kokçu: se Aursnes faz o trabalho de 'sapa' do meio-campo benfiquista, Kokçu é o maestro. Tem passes progressivos muito importantes para a equipa e sabe libertar a bola para onde se encontra o espaço. Fê-lo magnificamente num passe para Akturkoglu na primeira parte, mas o compatriota falhou na cara de Hornicek.

Bruma: rapidez para aparecer nas costas da defensiva bracarense, com a irreverência que lhe é reconhecida, perante adversários que bem conhece. Na primeira vez que defrontou o Sp. Braga enquanto jogador do Benfica, o que lhe faltou foi objetividade a rematar. Teve duas grandes chances na cara de Hornicek, mas nunca teve a frieza necessária para marcar (legalmente). Quando realmente marcou… a jogada era irregular.

Álvaro Carreras: neste desenho tático participa menos no ataque, pois é Dahl com essa função. No entanto, quando teve oportunidade, foi inteligente a atacar o espaço livre e criou uma grande chance de golo nos descontos da primeira parte. Só faltou a emenda na pequena área. Bom jogo defensivamente, sempre seguro.

Samuel Soares: era presença confirmada na Luz e não defraudou as expectativas. Muito seguro com a bola nos pés, dirigia os seus passes com precisão. Entre os postes foi pouco chamado, mas ganhou confiança.

Paulo Oliveira: experiente, nem sempre se pode dizer que se destaca no Sp. Braga. Porém, teve intervenções na defesa bracarense e foi controlando como pôde Vangelis Pavlidis. Além disso, era ele que definia quando a linha defensiva subia ou descia, como voz de comando.