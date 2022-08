Christian Bassedas, diretor-desportivo do Vélez Sarsfield, foi questionado sobre o alegado interesse do Benfica em Luca Orellano, extremo de 22 anos que surgiu na imprensa portuguesa como potencial alternativa a Ricardo Horta.

«Benfica? Se chegar uma oportunidade para sair, temos de sentar-nos com ele e com as suas pessoas para os ouvirmos. Formalmente, não chegou nada», garantiu o dirigente, em declarações à Velez670 Radio.

De resto, Christian Bassedas mostra-se satisfeito com a evolução de Luca Orellano, jogador cada vez mais influente na manobra da equipa.

«Estamos muito contentes com o Luca, é um miúdo excecional, muito introvertido. Dentro de campo, quando está inspirado, finta-te facilmente. É o que mais queremos, que use o seu drible, porque consegue um bom futebol, situações de golo, assiste. Está a fazer um esforço impressionante a trabalhar para a equipa. Melhorou bastante. Tem de voltar a ser esse jogador determinante que sabemos que é», disse o diretor desportivo do Velez.